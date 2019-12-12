شركة التأمين الوطنية (NIC) تحقق أمنيات الناس

رام الله- وطن: تحت رعاية محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام حققت شركة التأمين الوطنية أمنيات الناس وذلك خلال مشاركتهم في حملة " شبيك لبيك التأمين الوطنية بين اديك"، والتي هدفت الى جمع امنيات العملاء والمواطنين والعمل على تحقيقها من باب المسؤولية المجتمعية الخاصة بالشركة والتي تحمل عنوان "معا لنتنفس سعادة".

وعليه رحب رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية محمد المسروجي بالحضور الكريم وأكد أن مشاركتنا تأتي ضمن مسؤوليتنا الاجتماعية وانطلاقا وترسيخاً منا لمبدأ مساندة كافة أبناء المجتمع وقدراتهم مما يخلق في نفوسهم أثر ايجابي يهدف إلى دعم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، شكر مدير عام شركة التأمين الوطنية (NIC) أحمد مشعشع، كافة المواطنين الذين شاركوا وتفاعلوا بالحملة، وأكد أن مثل هذه الحملة جعلتهم يلمسون عددا كبيرا من الاحتياجات الحقيقية للناس وللشارع العام ومن هنا تنطلق أهمية مشاركتهم للمجتمع المحلي في برامج المسؤولية الاجتماعية الخاصة بهم.

وتابع مشعشع "سمعنا كافة أمنيات الناس وتم الاطلاع عليها ودراستها بشكل منطقي وضمن الامكانيات المخصصة لهذه الحملة واليوم نحن نحقق جزء من الامنيات وعملنا على تحقيق أكبر قدر منها على أمل ان تكون نهاية هذا العام نهاية سعيدة نتنفس جميعنا بسعادة خلالها وعلى أمل أيضاً أن نستمر في هذا النشاط ونستمر في تحقيق الامنيات للناس مع شركة التأمين الوطنية ".

من جانبها، شكرت محافظ محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام شركة التأمين الوطنية على مبادرتها وعملها الدؤوب في خدمة المجتمع ومشاريعها الدائمة في خدمة ومساعدة أبناء المجتمع وثمنت دور الشركة بتحقيق الامنيات وبالفعل كانت الامنيات تستحق تسليط الضوء عليها وتستحق الدعم.

يذكر أن شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة (NIC ) هي من أولى شركات التأمين الفلسطينية التي تأسست عام 1992، وحافظت الشركة على مركز الصدارة في قطاع التأمين في فلسطين على مدار أكثر من 26 عاماً، هذا وتعمل الشركة وفق محركات استراتيجية للنمو المستمر وذلك من خلال شبكة فروعها ومكاتبها ووكلائها المنتشرة في جميع انحاء فلسطين، بالإضافة الى تعزيز دورها الريادي في التنمية المجتمعية من خلال استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركة.