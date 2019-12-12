"فيراري" يعرض سيارته الجديدة في شباط المقبل

وطن: سيكشف فيراري عن سيارته الجديدة لموسم 2020 في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في 11 شباط/ فبراير المقبل، وتوقع مسؤولو الفريق أن تكون أقل سرعة من نظيرتها هذا العام، لكنها ستكون مجهزة بشكل أفضل لمنافسة مرسيدس البطل، بعد موسم مخيب في 2019.

وقال رئيس فريق فيراري للصحافيين، ماتيا بينوتو، في مصنع مارانيلو، إن فيراري ترغب في تطوير أفضل للانسيابية في سيارة 2020 التي لم يكشف عن اسمها.

ولم يفز أقدم وأكثر فرق فورمولا 1 نجاحا بأي لقب للسائقين منذ فعلها الفنلندي كيمي رايكونن في 2007.

وقال بينوتو "لا نتوقع أن يصبح فيراري أسرع في المسارات المستقيمة مثلما كان عليه الأمر هذا الموسم".

وأضاف أن الهيكل الجديد للسيارة سيخضع لاختبارات تصادم بينما ستستمر أعمال التطوير من أجل تجهيز كل شيء قبل اختبارات برشلونة في شباط/ فبراير.

وقال بينوتو إن السيارة ستشهد "تغييرات مهمة في المحرك" بعد أن أثارت وحدة الطاقة جدلا هذا العام وسط اتهامات لفيراري بمحاولة الالتفاف على القواعد وهو ما نفاه الفريق بشدة.

وبدأ فيراري 2019 ضمن الفرق المرشحة للقب بعد أن سجل أزمنة سريعة في التجارب، لكنه أخفق في الارتقاء لمستوى التوقعات.

وفاز مرسيدس بلقبي السائقين والصانعين للعام السادس على التوالي، في إنجاز لا سابق له، بينما حقق لويس هاميلتون لقبه السادس في بطولة العالم بعد أن فاز في 11 من 21 سباقا.