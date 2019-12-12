بعد تهديدهما أمس.. الاحتلال يعتقل رئيس وعضو مجلس قروي شعفاط

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، رئيس مجلس قروي شعفاط، شمال القدس، إسحق أبو خضير، وعضو المجلس ناصر أبو خضير، على خلفية الدعوة لإقامة وقفة احتجاجية بعد صلاة غدٍ الجمعة، تنديداً باعتداء مجموعات "تدفيع الثمن" الاستيطانية الإرهابية على القرية، والذي طال نحو 189 مركبة لمواطنين من القرية تم إعطاب إطاراتها وكتابة شعارات عنصرية عليها وعلى جدران المنازل.

وتأتي عملية الاعتقال هذه بعد رفض رئيس المجلس والأهالي تهديدات موجهة لهم من شرطة الاحتلال، أمس الأربعاء.

وكان عضو المجلس البلدي، والأسير المحرر ناصر أبو خضير (58عاماً)، قد كتب على صفحته في "فيسبوك" أمس الأربعاء، أن الاحتلال يهدد أعضاء مجلس قروي شعفاط، لإجبارهم على إلغاء الفعالية الوطنية. إلّا أن الصفحة تم إغلاقها بعد اعتقاله.

يذكر أن الأسير المحرر ناصر أبو خضير أمضى ما يقارب 16 عاماً في معتقلات الاحتلال، وهو عضو للأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي، وأحد أبرز قيادات العمل الوطني في مدينة القدس، وأحد نشطاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهو متزوج وأب لخمسة من الأبناء، وقد حصل على شهادة الماجستير في الدراسات الإسرائيلية.

وقد تعرض ناصر أبو خضير لإصابة خطيرة عام 1980، أثناء تصنيعه لعبوة ناسفة، أدت لبتر أجزاء من أصابعه ووجهه، واعتقل آنذاك مدة خمس سنوات.