الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تدعو لمشاركة واسعة في جمعة الغد

رام الله- وطن: دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار مساء يوم الخميس، أبناء الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة في جمعة "فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا" يوم غد الجمعة.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي صدر عنها مساء اليوم، أن هذه الفعاليات ستنظم في مخيمات غزة والوسطى ورفح هذه الجمعة فقط.

وبينت أن ذلك يعود لـ"إفساح المجال لجماهير شعبنا للمشاركة في المسيرة المركزية بمناسبة انطلاقة حركة حماس والتي ستنُظم في محافظتي خان يونس وشمال غزة".

وتقدمت الهيئة بالتهنئة إلى جماهير شعبنا بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لانطلاقة حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وجددت موقفها باستمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية حتى تحقيق جميع أهدافها، وباعتبارها محطة هامة من محطات نضال شعبنا.