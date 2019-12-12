"كلاسيكو الأرض" سيقام في موعده الاربعاء المقبل

وطن: أكد رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، الخميس، أن الكلاسيكو المؤجل أمام الشريك والغريم التقليدي ريال مدريد، سيقام في موعده الأربعاء المقبل، رغم دعوات للتظاهر من الحركة الانفصالية الكتالونية المبعروفة باسم "تسونامي الديمقراطية".

وقال بارتوميو أمام وسائل الإعلام: "المباراة ستقام في موعدها. لن يتم تأجيلها مرة أخرى. إنها مسؤوليتنا جميعا لضمان إقامتها. نحن نمر بوقت معقد في كتالونيا، لكنه يسمح بممارسة كرة القدم".

وأضاف: "يتعين على أولئك الذين لديهم أشياء يطالبون بها، أن يفعلون ذلك بسلام. ملعبنا فضاء تسود فيه حرية التعبير، وهذا ما كان عليه الحال دائمًا، وبهذا المعنى، نريد أن نبعث رسالة من الهدوء والحياة الطبيعية".

وأكد المسؤول الكاتالوني أن "بإمكان الناس الحضور إلى الملعب مع العائلة والأصدقاء. آمل أن تسود الروح الرياضية وتشجيع اللاعبين. يجب أن يكون الكلاسيكو احتفالا بالرياضة والمواطنة. يجب أن يسود الهدوء والسلم".

وكان من المقرر أن تقام المباراة بين قطبي الكرة الإسبانية على ملعب "كامب نو" في 26 أكتوبر الماضي، لكن مجموعات كتالونية مؤيدة للانفصال دعت إلى تظاهرة في برشلونة في اليوم ذاته، احتجاجا على سجن تسعة قياديين انفصاليين ما بين تسعة و13 عاما، بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017.

وكانت الحركة الانفصالية الكاتالونية "تسونامي الديمقراطية" قد دعت الثلاثاء الماضي إلى تجمع "حاشد" حول ملعب "كامب نو" في 18ديسمبر الحالي في تمام الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت غرينتش)، قبل القمة بين برشلونة وريال مدريد.

ويتساوى البلاوغرانا والمرينغي بعدد النقاط، ولكل منهما 34 نقطة مع أفضلية للأول بفارق الأهداف.