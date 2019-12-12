إدارة جامعة "النجاح": إيقاف العرض الفني على خشبة مسرح الجامعة لا يمثّل سياستنا.. ولجنة التحقيق باشرتْ عملها

وطن: قالت إدارة جامعة النجاح الوطنية، إن ما حدث حفل اختتام فعاليات حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي لا يمثل سياسة الجامعة، مؤكدة أنّ لجنة التحقيق التي تم تشكيلها قد باشرت عملها للوقوف على كافة الملابسات التي حدثت خلال الحفل.

وكان قد انتشر فيديو مصوّر، لأحد مسؤولي الجامعة، وهو يطلب بإيقاف عرض فني، أقيم على خشبة مسرح تركي بن عبد العزيز بالجامعة، يوم الثلاثاء الماضي، كانت تقدمه الفنانة عشتار، من مسرح عشتار، حول العنف ضد المرأة، وذلك خلال إطلاق فعاليات الحفل الختامي للحملة المشتركة "كلنا ضد العنف".

وأكدت إدارة "النجاح"، اليوم الخميس، في بيان وصل وطن نسخة منه، على "على العلاقة الوطيدة مع مختلف المؤسسات، والهيئات المحلية والأجنبية".

وقالت إدارة النجاح، إنها "ترحب إدارة الجامعة كعادتها بإقامة الأنشطة الثقافية والفنية المختلفة بالشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية".

وأثار قيام عميد كلية الفنون الجميلة، باعتلاء المسرح، مطالباً بإيقاف العرض قبل انتهائه، قد أثار الكثير من الجدل والاستنكار، واعتبر كإحدى أدوات التمييز ضد المرأة، خاصة وأنّ العرض المسرحي الذي تم إيقافه يُقدّم لمناهضة العنف ضدها.