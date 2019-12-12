أبو عبيدة: سنكشف خلال أيام عن إنجاز أمني شكّل صفعة للاحتلال

وطن: قال المتحدث باسم كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، أبو عبيدة، إن المقاومة ستكشف خلال أيام قليلة عن انجاز أمني جديد.

وأضاف أبو عبيدة في تغريدة نشرها عبر قناته في تليغرام، مساء اليوم الخميس،: "في إطار معركتنا المستمرة مع العدو.. سنكشف خلال أيام قليلة عن إنجاز أمني واستخباراتي مهم شكل صفعة جديدة لقيادة العدو وأفشل مخططا خطيرا يستهدف قدرات المقاومة".

وكانت المقاومة الفلسطينية كشفت مؤخراً عن تفاصيل عملية حد السيف التي أفشلت من خلالها عملية التسلل التي كانت تقوم بها وحدة سيرت متكال الخاصة شرق خان يونس.