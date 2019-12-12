الاحتلال يفرج عن رئيس وعضو مجلس قروي شعفاط

وطن: أفرجت شرطة الاحتلال، مساء الخميس، عن رئيس مجلس قروي شعفاط اسحاق ابو خضير وعضو المجلس ناصر ابو خضير، بعد احتجازهما لساعات.

وذكر ناصر ابو خضير انه ورئيس المجلس رفضا التوقيع على أي شروط تتعلق بالوقفة الاحتجاجية التي ينظمها مجلس قروي شعفاط غدا الجمعة، ضد هجمات المستوطنين الأخيرة.

واوضح ان الشرطة طلبت منهما التوقيع على تعهد بعدم الاخلال بالنظام العام، وعدم رفع أعلام فلسطين واغلاق الشارع الرئيسي خلال الوقفة الاحتجاجية، ولكنهما رفضا.

ولفت إلى ان شرطة الاحتلال وجهت ضده خلال التحقيق تهمة الدعوة إلى مظاهرة للإخلال بالنظام العام، ولكنه نفى الادعاء، وأكد ان الناس طالبت مجلس قروي شعفاط بتنظيم وقفة احتجاجية ضد هجمات المستوطنين الأخيرة ضدهم، ولبى المجلس القروي الدعوة.

وأكد ناصر أبو خضير لشرطة الاحتلال ان الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم غدًا ستكون سلمية.

وأشار ناصر إلى أن الشرطة طلبت منهما الالتزام خلال الوقفة بعدم ترديد هتافات ضد الاحتلال، ولكنه رفض سياسة تكميم الأفواه، وقال لهم ان من حقه الهتاف ضد الاحتلال، وأن "المستوطنين ووجودهم غير شرعي، وهذه حكومة استيطان".

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت منزلي أبو خضير اليوم ظهرًا، واقتادتهما إلى مركز النبي يعقوب ببيت حنينا شمال القدس، واحتجزتهما حتى الخامسة مساءً.

ودعا مجلس قروي شعفاط إلى وقفة احتجاجية يوم غد بعد صلاة الجمعة، للاحتجاج على اعتداءات المستوطنين على ممتلكاتهم ليل الاثنين الماضي من منظمة "تدفيع الثمن".

(صفا)