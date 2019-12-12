الإمارات تسدد مبلغ 25 مليون دولار للـ"أونروا" كدفعة ثانية وأخيرة

وطن: أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تحويل مبلغ 92 مليون درهم (25 مليون دولار أمريكي) لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

وقالت أونروا في بيان لها، اليوم الخميس، إن الدعم جاء وفاء واستكمالاً لتعهدها بتقديم مبلغ 50 مليون دولار أمريكي خلال العام 2019 لمساندة الوكالة على الوفاء ببرامجها المخططة لتقديم المشاريع الصحية للاجئين الفلسطينيين وخاصة الأمهات والأطفال والفئات الضعيفة وتنفيذ البرامج التعليمية للطلاب والطالبات لضمان حصولهم على حقوقهم من التعليم.

وأضافت أنه يساعد في دعم الوكالة لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها لأكثر من خمسة ملايين فلسطيني يعانون من أوضاع إنسانية صعبة، وفي ظل ما تعانيه من ضغوط شديدة ناتجة عن نقص التمويل.

وأكد سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية: "أن دولة الإمارات من الدول السباقة لدعم وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين، لإيمانها بالدور الذي تقوم به هذه الوكالة، في تحسين معيشة الشعب الفلسطيني، لا سيما من استدامة الخدمات التعليمية للأجيال التي تتطلع إلى غد مشرق".

وأوضح أنه بتحويل الدفعة الثانية والبالغة قيمتها 25 مليون دولار تكون دولة الإمارات قد أوفت بالتعهد الذي أعلنت عنه لدعم الوكالة بقيمة 50 مليون دولار خلال العام 2019، لضمان استدامة الخدمات التي تقوم بها الوكالة الأممية، مؤكدا أن دولة الإمارات لن تتوان عن نصرة القضايا الدولية العادلة ومنها القضية الفلسطينية وأنها ستقدم كل دعم ممكن لتخفيف وطأة الوضع الإنساني الذي يمر به الشعب الفلسطيني.”

من جانبه، أشاد كريسيتان ساوندرز، المفوض العام بالإنابة لوكالة الأونروا بالدعم قائلا "نحن ممتنون للغاية لدولة الإمارات العربية المتحدة على كرمهم المتميز وعلى سرعة تجاوبهم".

وقال إن" دولة الإمارات هي من بين أكبر المناصرين والداعمين للاجئين الفلسطينيين منذ إنشائها عام 1972، وخاصة من خلال تبرعاتها الإنسانية المنتظمة للأونروا. ونحن نقدر هذا الدعم وهذه الشراكة المميزة."

وتجدر الإشارة إلى أنه باستكمال تحويل مبلغ 25 مليون دولار أمريكي باقي قيمة التعهد بقيمة 50 مليون دولار أمريكي خلال العام 2019 يصبح إجمالي ما قدمته دولة الإمارات للأونروا ما يزيد على 203 ملايين دولار خلال فترة السنوات الماضية (2014-2019) خاصة في مجال التعليم الذي استحوذ على أكثر من 80% من قيمة الدعم الاماراتي للوكالة بقيمة تزيد عن 164 مليون دولار.