فيروس "روتا" يقتل ربع مليون إنسان سنويا

وطن: نتمي فيروس "روتا" (Rota Virus) إلى عائلة فيروسية تسمى "روتافيريدي" (Rotaviridae)، وتوجد منه تسعة أنواع، وهو فيروس حلقي أو دائري الشكل.

وحسب منظمة الصحة العالمية فإن هذا الفيروس يتسبب في وفاة ما بين 215 و250 ألف شخص سنويا، وذلك بسبب الجفاف الذي يسببه الإسهال الذي يحدث جراء الإصابة به، خاصة بين الأطفال الذين لم يحصلوا على اللقاح المضاد له، الذي يمكن أن يوفر حماية للأطفال تصل إلى 90%.

وفي مقاله على موقع منظمة المجتمع العلمي العربي، كتب الدكتور رضا محمد طه أن فيروس روتا شديد العدوى، حيث إنه ينتشر بسهولة بين الأطفال من سن ثلاثة أشهر وحتى 35 شهرا، خاصة في دور الرعاية والحضانات والمدراس، حيث يمكث الأطفال وقتا طويلا في تلك الأماكن.

وينتقل الفيروس عبر الأيدي الملوثة بالبراز؛ أي غير المغسولة جيدا، حيث يحتوي الغرام الواحد من براز المصاب على أكثر من عشرة تريليونات جزيء فيروسي معد، في حين يكفي ما بين 10 و100 جزيء من فيروس روتا لإحداث العدوى.