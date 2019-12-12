الاحتلال يمنع مسيحيي قطاع غزة من زيارة بيت لحم والقدس في عيد الميلاد

وطن: قالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، إن المسيحيين في قطاع غزة لن يُسمح لهم بزيارة المدن المقدسة مثل بيت لحم والقدس للاحتفال بعيد الميلاد المجيد هذا العام.

وقالت متحدثة باسم مكتب "الارتباط العسكري" للاحتلال، إن مسيحيي غزة يمكنهم الحصول على إذن بالسفر للخارج لكن لن يسمح لأي منهم بدخول "إسرائيل" والضفة الغربية حيث توجد الكثير من المواقع المقدسة.

وتضع دولة الاحتلال قيودا صارمة على التنقلات إلى خارج قطاع غزة.

وقرار هذا العام تغير عن النهج المعتاد. وسمح الاحتلال العام الماضي لنحو 700 مسيحي من غزة بالسفر إلى القدس، وبيت لحم والناصرة، ومدن مقدسة أخرى تجتذب الآلاف من الزوار في كل موسم لعطلات عيد الميلاد.

وقالت جيشاه–مسلك، وهي جماعة إسرائيلية معنية بالدفاع عن حقوق التنقل، إن الحظر يشير إلى "تشديد القيود على التنقل بين شطري الأراضي الفلسطينية" ووصفته بأنه "يعمق سياسة الفصل الإسرائيلية" بين الضفة الغربية وقطاع غزة.