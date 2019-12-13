المنخفض الجوي مستمر | أجواء غائمة وسقوط للأمطار والأرصاد تحذر من التزحلق على الطرقات

رام الله- وطن: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو اليوم "الجمعة" غائما جزئياً الى غائم وبارداً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأه لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذه الليلة يكون الجو غائما جزئياً الى غائم وباردا وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويوم غدٍ السبت، يكون الجو غائما جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً الى بارد،وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق الشمالية والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأحد القادم، يكون الجو غائما جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً الى بارد، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الاثنين، يكون الجو غائما جزئياً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً نسبياً الى بارد، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر:

1 – شدة سرعة الرياح.

2- تدني مدى الرؤيا الأفقية.

3- التزحلق على الطرقات.