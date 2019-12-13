غزة | جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار "فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا"

غزة- وطن: يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود غزة.

ودعت الهيئة أبناء الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة في جمعة (فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا) في مخيمات (غزة والوسطى ورفح)، هذه الجمعة، وذلك لإفساح المجال للجماهير لمشاركة حركة حماس بمسيراتها المركزية بمناسبة الانطلاقة والتي ستنُظم في محافظتي (خان يونس وشمال غزة).

وأكدت على استمرار وحدتها في الميدان الشعبي والعسكري، وأن كل قوى الشر لن تفرقها وأن ما تملكه من قوّة ردع للاحتلال أكبر مما يتخيله هذا الاحتلال.

واعتبرت أن مسيرات العودة "إحدى أشكال النضال الوطني، ونحن من يقودها، ونحن من يوجه دفتها يميناً وشمالاً، نقدم، ونؤخر، ولا يملك أحد أن يقرر لنا، ولا يملك أحد أن يراهن على تراجعنا، فإن تقدمنا انتصرنا وإن تأخرنا التففنا إلى مربع أكثر قوة وأثر في نضالنا، والأمر بأيدينا نحن أصحاب القوة والحق.