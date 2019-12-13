فيديو| رغم البرد القارص .. آلاف المواطنين يصلون الفجر في الحرم الابراهيمي

رام الله- وطن: أدى آلاف المواطنين صلاة الفجر في الحرم الابراهيمي في مدينة الخليل، في "جمعة الاحرار".

وبالرغم من البرد القارص والرياح القوية، الا ان رغبة الوافدين للصلاة في الحرم دفعهم للتحمل.

وقال مهند الجعبري مسؤول ملف البلدة القديمة والمناطق المغلقة في حركة فتح اقليم وسط الخليل، ان المتطوعين قد بدأوا العمل منذ الليلة الماضية، لتأمين حركة دخول وخروج المصلين.

من جانبه قال لؤي الخطيب مدير التكية الابراهيمية، انه تم تقديم نحو 10000 وجبة من شوربة سيدنا إبراهيم عليه السلام.