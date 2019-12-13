أسماء سلامة تكتب لوطن: نغمة نشاز

قوبلت الزيارة التي قام بها شمعون بيريز إلى العاصمة القطرية –الدوحة- بعد مؤتمر مدريد في العام 1996 باستياء وغضب شديدين من العالم العربي أجمع ومن شقيقات قطر من دول الخليج على وجه الخصوص، لم يسبق أن زار دبلوماسي إسرائيلي أي عاصمة عربية بشكل علني من قبل فكانت صدمة كبيرة، جعلت الكل ينظر لقطر على أنها الابن العاق، والمغرد خارج السرب العربي، وقعت قطر مع إسرائيل اتفاقيات اقتصادية، وفتحت مكتباً تجارياً مع دولة الاحتلال وبدأت بتصدير الغاز القطري لـ "إسرائيل".

ومع كافة التغيرات التي حدثت في منطقة الشرق الأوسط، والتحالفات التي تشكلت نتيجة للأحداث المتعاقبة، بين معسكرات المؤيدين والمعارضين للسياسة الأمريكية ووجودها في المنطقة، والوجود الإيراني، والقضية الفلسطينية ( الأزلية )، ومن ثم الحروب في العراق وسوريا واليمن، والتغيرات في مصر والسعودية وكافة دول الخليج، بات أمر إجراء المباحثات واللقاءات من "إسرائيل" أمراً أكثر قبولاً بين دول الخليج، فإلى جانب الاتفاقيات التجارية بين قطر والإمارات مع الجانب الإسرائيلي، بدأ ظهور عُمان على الساحة بشكل كبير، في أعقاب الزيارة التي قام بها بيريز لمسقط ولقاء السلطان قابوس بن سعيد، ثم دخول الأخت الكبرى ( السعودية ) على المشهد بموقف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي لا يمانع بل ويشجع على إقامة العلاقات مع "إسرائيل"، خلافاً للموقف المعلن للعاهل السعودي والذي ما انفك يشدد على ضرورة حل الدولتين والتماشي مع المبادرة العربية للسلام، مقابل التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني. باختصار ( فرطت المسبحة ) ...

نحن نعي جيداً أن القرارات السياسية يتم اتخاذها من أصحاب صنع القرار ( الحكومات )، وأن ما يحكم ذلك كله هو الخريطة السياسية للعالم وموازين القوى، وتبادل المصالح، والأمن القومي، والثقل في المنطقة، وحماية الدولة سياسياً واقتصادياً، إلى غير ذلك من المبررات التي يرددها القادة. ولكن ما هو الحال بالنسبة للشعوب العربية ... هل هي مقتنعة بهذه المبررات وتعتبرها كافية لاتخاذ القرار والخطوات العملية في مسألة إقامة العلاقات مع "إسرائيل"، هل باتت الشعوب العربية ( الخليجية ) مستعدة لاستقبال الإسرائيليين والترحيب بهم ؟ لا أريد للبعض توجيه الاتهام والانتقاد لهذا السؤال، واعتباره تشكيكاً في الشعوب العربية الخليجية ،، لأن الأمر ليس كذلك على الإطلاق، وإنما ما رأيناه مؤخراً من زيارة لناشط إسرائيلي للمملكة العربية السعودية، والفيديوهات التي كان يبثها عن لقائه بسعوديين يتحدثون العبرية، وتجوله في شوارع السعودية كان أمراً فوق الاحتمال، ناهيك عن الزيارة التي قام بها المدونون السعوديون للأراضي الفلسطينية عن طريق "إسرائيل" والتي قوبلت بالغضب الشعبي الفلسطيني. ومشاركة فريق الدراجات الهوائية الإماراتي في مسابقة داخل الأراضي المحتلة. ومؤخراً الإعلان عن مشاركة فيلم سعودي في مهرجان في القدس الغربية.

ما أريد أن تفهمه "إسرائيل" أولاً والقيادات العربية ثانياً أن الشعوب العربية أينما وجدت لن تتخلى عن عروبتها، لن يستطيع أي نظام فرض التطبيع واقعاً على شعبه، ومهما حاول تسويق ذلك فإن الفشل حليفه لا محالة، ألا تكفي التجربة المصرية والأردنية في توقيع اتفاقيات سلام مع "إسرائيل"، والتي تعتبر بالنسبة لشعبي البلدين مجرد حبر على ورق .. كذلك الحال بالنسبة للشعب المغربي، والكل على يقين من العلاقات والاتصالات ( السرية ) بين المغرب و"إسرائيل"، لن يختلف الوضع في باقي الدول العربية، إذا ما تم توقيع أي نوع من أنواع الاتفاقيات بينها وبين الاحتلال الإسرائيلي، لن يقنعني أحد أن تلك الحناجر في الجزائر ستقبل التطبيع، ولا شعب اليمن أو تونس أو السودان أو العراق سيتقبل ذلك ... ستبقى تلك الاتفاقيات على الأصعدة الرسمية فقط، ولن ينعم أي إسرائيلي بالتجول بحرية في بلداننا العربية .. لن يكونوا ضيوفاً مرحباً بهم في بلداننا، ماداموا يحتلون أرضنا ويدنسون مقدساتنا ... ولتلك المواقف الفردية أقول: ما أنتم إلا نغمة نشاز، لن تعكر تناغم معزوفتنا الوطنية والعربية أبدا.

ربما لا تظهر المواقف الحقيقية الرافضة للتطبيع على الساحات العربية لوجود التعتيم الإعلامي حولها، ومنع الصحفيين ووسائل الإعلام من نقلها ، لا أعجب لذلك فقد احتلت مصر والسعودية المرتبة الثالثة عالمياً في اعتقال الصحفيين، لا أجوا للديمقراطية في بلداننا ولا حرية رأي مباحة فتبقى معارضتنا طي الكتمان، ولكنها ليست ببعيدة عن الظهور في أول فرصة تسنح بذلك ..

مفارقة غريبة، أن يقال عن "إسرائيل" بأنها المثال الأفضل للديمقراطية في المنطقة، كيف لا وهي الآن على أعتاب إقامة انتخابات للمرة الثالثة ، وتقارب النسب بين الأحزاب المتنافسة، في حين تفتقر المجتمعات العربية ( الخليجية ) للأحزاب، ولا يسمح للمعارضة بالوجود داخلياً، وخارجياً في بعض الأحيان.

هذا الكيان الذي يمارس الديمقراطية ويتغنى بها، هو المستفيد الأول والأكبر من غيابها في دول الجوار والمنطقة ...