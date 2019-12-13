غانتس: ندرس اقتراحا للعفو عن نتنياهو

وطن: قال زعيم حزب "أزرق أبيض" ،بيني غانتس، "إننا سندرس اقتراحا الموافقة على العفو عن رئيس الوزراء وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، مقابل اعتزال الحياة السياسية".

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن غانتس قوله: "لا نريد أن نرى رئيس حكومة آخر يدخل السجن".

كما حمل بني غانتس نفسه جزء من المسؤولية في الذهاب لانتخابات ثالثة في أقل من عام بالقول:" لم ننجح في إخراج الدولة من الوحل".

وكان أفيغدور ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا قد تقدم باقتراح في حوار له مع يديعوت أحرنوت قال فيه:” سأدعم عفو عن نتنياهو إن هو قرر اعتزال الحياة السياسة، مضيفا أنه لا أحد يريد رؤية رئيس حكومة في السجن، ولكن كل لاعب كرة قدم عليه معرفة متى يعلق حذائه” حسب تعبيره.