فوز عبد المجيد تبون في انتخابات الرئاسة الجزائرية بنسبة 58.15%

وطن: أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، اليوم الجمعة، عن فوز المرشح عبد المجيد تبون في انتخابات الرئاسة الجزائرية، بنسبة 58.15% من إجمالي الأصوات. ليصبح أول رئيس منتخب بعد عهد عبد العزيز بوتفليقة، وأول رئيس بعد انطلاق الحراك الشعبي.

وقال محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الجزائر، إن حملة الانتخابات كانت في مستوى الآمال والتطلعات.

وأشاد شرفي بموقف رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق قايد صالح، قائلا "الجيش الجزائري أوفى بوعده في إنجاح الانتخابات".

وكان رئيس السلطة الوطنية للانتخابات الجزائرية محمد شرفي أكدّ أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالداخل بلغت 41.14% فقط!

وأشار شرفي إلى أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الداخل بلغ أكثر من 9 ملايين ناخب. من أصل أكثر من أصل أكثر من 23 مليون مسجّل.

يشار إلى أن عبد المجيد تبون ولد في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 1945، في ولاية النعامة في الجنوب الغربي من البلاد، وتخرج من المدرسة الوطنية للإدارة عام 1965، اختصاص اقتصاد ومالية.

وترأس وزارات السكن والعمران، والاتصال، والتجارة، في عهد بوتفليقة الذي اختاره في مايو/أيار 2017، ليكون رئيسا للحكومة خلفا لعبد المالك سلال، إلا أنه وبعد أقل من ثلاثة أشهر على تعيينه أي في 15 أغسطس/آب 2017، أنهى الرئيس السابق بوتفليقة مهام تبون، وعين مدير ديوانه أحمد أويحيى خلفا له.

سيرة ذاتية:

تخرج عبد المجيد تبون من المدرسة الوطنية للإدارة، في اختصاص اقتصاد ومالية 1965، الدفعة الثانية في يوليو 1969.

وشغل عدة وظائف سياسية وبرلمانية ووزارية وهي:

1975 ـ 1992: إطار على مستوى الجماعات المحلية.

أمين عام لكل من ولايات أدرار، باتنة والمسيلة، ووالي لكل من ولايات الجلفة، أدرار، تيارت، وتيزي وزو؛

1991 ـ 1992: وزير منتدب بالجماعات المحلية.

1999: وزير السكن والعمران.

1991 ·2000: وزير الاتصال.

2001 ـ 2002: وزير السكن والعمران.

2012: وزير السكن والعمران؛

2013: وزير السكن والعمران والمدينة.

2014: وزير السكن والعمران والمدينة.

2017: مكلف بمهام وزير التجارة بالنيابة.

25 ماي 2017: وزير أول للحكومة، انهيت مهامه من طرف رئيس الجمهورية في 15 أغسطس