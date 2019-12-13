الرئيس عباس يوعز بعلاج المواطن سهيل نشوان خارج قطاع غزة

غزة- وطن: استجاب الرئيس محمود عباس، اليوم الجمعة، لمناشدة المواطن المريض سهيل نشوان من قطاع غزة، وأوعز إلى وزارة الصحة بمعالجته خارج القطاع.

وكان المواطن نشوان (43 عاماً)، قد وجه رسالة إلى الرئيس عبر وسائل الإعلام ناشد من خلالها سيادته بالتدخل لإنقاذه قبل فوات الأوان، من خلال متابعة سفره للعلاج خارج قطاع غزة، الأمر الذي استجاب له الرئيس وأوعز بمتابعته.

ويذكر أن نشوان قد اصيب بسرطان في المعدة قبل عامين، وتم علاجه في غزة عبر جرعات من الكيماوي، لكن حالته كانت تزداد سوءاً، فقام الأطباء المُعالجين بتحويله إلى مستشفى المُطلع بالقدس.

واكتشف الأطباء بالمُطلع أن الجرعات التي كان يأخذها، قامت بمُفاقمة الأمور، فبدأوا معه خطة علاجية مُغايرة، وعاد إلى قطاع غزة، على أن يستأنف علاجه بالمُطلع لاحقاً.