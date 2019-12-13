غزة: إصابة ثلاثة مواطنين أحدهم في رأسه بنيران جيش الاحتلال

وطن: أصيب 3 مواطنين بنيران الاحتلال، أحدهم أصيب برصاصة مطاطية برأسه، اليوم الجمعة، خلال مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ووصل المشاركون بالآلاف إلى مخيمات العودة برفح والبريج وغزة تلبية لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي دعت الى أوسع مشاركة ممكنة في المسيرات تحت شعار "فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا"، مؤكدة على سلميتها وجماهيرتها.

ولأول مرة منذ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار في مارس 2018 تجري المسيرات في ثلاث مناطق بدل خمسة.

ونشر جيش الاحتلال المزيد من قواته على طول الحدود مقابل مخيمات العودة وسط تحذير فلسطيني من استهداف المتظاهرين.

وانطلقت فعاليات الجمعة الـ 84 لمسيرات العودة وكسر الحصار، هذه الجمعة، تحت شعار "فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا".