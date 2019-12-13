تصويت أولي في الكونغرس يفتح الباب لـ"عزل ترامب"

وطن: أجري اليوم الجمعة تصويت أولي في الكونغرس الأميركي يفتح الباب لإجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب.

وصوتت لجنة العدل في مجلس النواب لصالح اتهامي العزل، الأول فيما يخص إساءة استخدام السلطة حيث أيد 23 عضواً القرار في حين رفضه 17 آخرون، والثاني المتعلق بعرقلة عمل الكونغرس حيث أيد 23 عضواً القرار في حين رفضه 17 آخرون.

وتمهد موافقة اللجنة على هذه المادة الطريق أمام إجراء تصويت بهذا الشأن بمجلس النواب بكامل أعضائه الأسبوع القادم.

وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفة.