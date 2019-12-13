الصين تعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع أمريكا

وطن: أعلن نائب وزير التجارة الصيني ونج شووين اليوم الجمعة توصل الصين والولايات المتحدة إلى اتفاق بشأن نص المرحلة الأولى من الاتفاقية التجارية بين البلدين والتي تتضمن إلغاء الرسوم الأمريكية على السلع الصينية على عدة مراحل.

في المقابل ستزيد الصين وارداتها من الولايات المتحدة كجزء من الاتفاق، بحسب وزير التجارة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تصريحات الوزير الصيني هي أول رد من جانب بكين على اتفاق وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس لوقف تطبيق زيادة الرسوم الأمريكية على السلع الصينية والتي كانت مقررة يوم 15 ديسمبر الحالي.

وذكرت بلومبرج أن الرئيس الصيني كان قد أعلن لأول مرة عن فكرة الاتفاق التجاري المرحلي مع الصين يوم 11 أكتوبر الماضي، لتقدم الصين نصرا سياسيا قصير المدى للرئيس الأمريكي الذي سيقول إن الرسوم التي قرر فرضها على المنتجات الصينية حققت النتائج المرغوبة وأجبرت بكين على تقديم تنازلات تجارية لصالح واشنطن. في الوقت نفسه فإن خفض الرسوم الأمريكية التي تم فرضها على السلع الصينية منذ العام الماضي، يمكن أن يمثل انتصارا للرئيس الصيني شي جينبينج أيضا.