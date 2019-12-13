فيديو .. المحامي مهند كراجة لوطن: اذا لم يتم محاسبة المعتدين على عائلتي سنعتصم امام منزل الرئيس

المحامي مهند كراجة لوطن: اذا لم يتم محاسبة المعتدين على عائلتي سنعتصم امام منزل الرئيس

وطن: قال المحامي مهند كراجة انه قرر مع عائلته الاعتصام امام منزل الرئيس محمود عباس اذا لم يتم محاسبة المعتدين على عائلته.

وحول تفاصيل ما تعرضت له عائلته، اوضح كراجة لوطن قائلاً " ان عائلته تقدمت باعتراض على قضية عامة تتعلق بارض في بلدة صفا بشكل طبيعي وقانوني كبقية المواطنين، لكن احد الاقرباء وبسبب الاعتراض الذي قدمناه، تهجم على منزل العائلة قبل خمسة ايام وهدد والدتي وتهجم عليها، الامر الذي دفعنا للتوجه للشرطة وتقديم شكوى ، لكن الشرطة لم تقم باي دور او تحرك حقيقي لحل الخلاف".

واضاف كراجة " بعد الضغط والتواصل مع الشرطة خلال الايام الماضية، قامت الشرطة يوم امس الخميس بالتواصل مع المعتدي وطلبت منه الحضور اليها بسبب وجود شكوى ضده ، ما دفع المعتدي ومعه نحو 9 اشخاص اليوم الجمعة لاعتراض شقيقي القادم من رام الله الى البلدة في مركبته، وتكسيرها والاعتداء عليه"

ولفت كراجه ان هذه المجموعة تحتمي بقريب لهم يحمل رتبة ضابط في جهاز الامن الوقائي.

ولفت كراجه انه بعد الاعتداء على شقيقه تم التوجه لتقديم شكوى جديدة، لكن المباحث لم تقبل استقبال الشكوى وطلبوا منا التوجه للشرطة، وفعليا توجهنا لكنها لم تتحرك للبلدة، ولم تفتح تحقيقا في الامر.

ولفت كراجة انه بسبب التأجيل والمماطلة في متابعة الشكوى، خرج للحديث عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع الناس، لافتا الى ان نائب مدير عام الشرطة اتصل به بعد ذلك واخبره انهم سيسعون للقبص عليهم.

واكد كراجة انه في حال لم يتم اجراء محاسبة فعليه للمعتدين فأن عائلته ستعتصم امام منزل الرئيس محمود عباس.