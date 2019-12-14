الصمود مشروع وطني عنوانه المرأة الفلسطينية

وطن: نظمت جمعية ضياء الغد خمسة عروض لمجموعة أفلام من انتاج مؤسسة "شاشات سينما المرأة" من إخراج فلسطينيات شابات وهذه الأفلام الخمسة هي: "قطعت"، "ابنة عمي"، "القدس بالألوان"، "لو أخذوه"، "آن جي كوز"، "الحالة تعبانة"، "انفصال"، وتروي هذه الأفلام قصص نضال شعبنا الفلسطيني وعلى رأسهم المرأة الفلسطينية التي طالما كانت عنوانا بارزا في مواجهة الصعاب وقسوة الحياة بسبب ما يقوم به الاحتلال من جرائم وسياسات أدت إلى خلق بيئة اجتماعية قاسية، ناهيك عن الحروب المتكررة، وإغلاق المعابر وإقامة الحواجز، ورغم كل ما قد سلف فإن شعبنا الفلسطيني بكافة أطيافه ، وفي مقدمتهم المرأة الفلسطينية قادرين على مواجهة الصعاب، والثبات حتى في أشد الأزمات.

وتأتي هذه العروض ضمن مشروع "يلا نشوف فيلم!" شراكة ثقافية مجتمعية تديره مؤسسة شاشات سينما المرأة بالشراكة مع جمعية الخريجات الجامعيات وجمعية عباد الشمس لحماية الإنسان والبيئة بدعم رئيسي من الاتحاد الأوروبي وبدعم مساند من ((CFD السويسرية وصندوق المرأة العالمي وبالتعاون مع جمعية ضياء الغد. ويسعى المشروع من خلال هذه الأنشطة الثقافية السينمائية إلى تطوير قدرة الفئات المجتمعية علي النقاش والتفاعل المتبادل، بهدف تعزيز حرية التعبير، والتسامح والسلم والمسؤولية المجتمعية، بشكل يجعل تلك الفئات قادرة على المساهمة الفعالة في بناء مجتمع ديمقراطي يحترم التنوع، وحقوق الإنسان، ويشارك بفاعلية في تحديد أولويات التنمية.

ففي فيلم " قطعت" للمخرجة آثار الجديلي تطرقت لموضوع مهم وحساس جدا وهو مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بسبب الحصار الذي فرضه الاحتلال من أجل فرض إرادته ولكن لن يفلح مع هذا الشعب الصامد صاحب الحق، لذا فإن العديد من المواطنين في قطاع غزة يعانون من هذه المشكلة، والتي كان من نتائجها حدوث عدد كبير من الحوادث المؤلمة، والتي أدت بأرواح العديد من أبناء شعبنا الفلسطيني، من بينهم أطفال ليس لهم ذنب، إلا أن تمسكوا بحقهم في وطنهم، كما لا ننسى تأثيره على أبنائنا الطلبة وتحصيلهم العلمي، والذي أثر سلبا على نتائجهم، ناهيك عن توقف بعض خدمات الرعاية الصحية، والخدمات العامة بسبب انقطاع الكهرباء، ومشاكل الصرف الصحي، ومياه الشرب، أمور كثيرة لا مجال هنا لسردها جميعا، أيضا لا ننسى أن المرأة الفلسطينية كان لها حصة الأسد من تلك المعاناة وكيف وهي من تدير شؤون الأسرة وعليها ما عليها من مسؤوليات، ومهام يجب أن تنجز في تلك الساعات المعدودة، والتي يتم فيها توصيل الكهرباء فهي حرمت النوم، واضطرت للسهر ساعات عديدة، وذلك بغية الاستفادة من وجود التيار الكهربائي في بيتها للقيام بمهامها المعتادة، وهذا إلا دليل على قدرة المرأة الفلسطينية على العطاء، وتحمل المسؤولية حتى في أشد الظروف.

أما فيلمي "ابنة عمي" و"القدس بالألوان" للمخرجتين ليالي الكيلاني ونجاح مسلم على التوالي يتحدث الفيلمان عدم القدرة على زيارة القدس، فالشابة "تانيا" التي لم تزر فلسطين سوى مرة واحدة، ولكنها تمتلك حق زيارة القدس، بينما "ليالي" التي عاشت عمرها بأكمله في ربوع فلسطين، غير مسموح لها بدخول القدس، واقع نعيشه كل يوم بفعل الإجراءات التي يقوم بها المحتل من أجل تهويد مدينة القدس؛ وطمس معالمها العربية والإسلامية ناهيك عن الحواجز وسياسة الهدم والإبعاد وغيرها من الإجراءات التعسفية بحق أبناء القدس، ورغم كل ما يحدث فإن شعبنا مازال متمسكا بأرضه فلسطين، وعاصمتها القدس رغم قلة الإمكانيات لكن يجب أن نمارس حقنا في الدفاع عن القدس، ولو بالقليل مثل رسم اللوحات الفنية المعبرة، والتغني بمدينة القدس العربية علاوة على فضح التزييف الذي يحاول الاحتلال إلصاقه بالقدس، والتعريف بمكانتها وأصالتها العربية في كافة المحافل الدولية، وان المرأة المقدسية مازالت صابرة في بيتها متمسكة بتراثها الفلسطيني رغم كل محاولات الاحتلال، وان تلك الأشياء رغم بساطتها إلا أنها لها دلالات عميقة في وجدان هذا الشعب وقدرته على الصمود.

أما في فيلم "لو أخذوه" للمخرجة ليالي الكيلاني بين أن المرأة الفلسطينية قادرة على تحدي كثير من المصاعب للوصول إلى هدفها وغايتها، رغم ما تواجهه المرأة الفلسطينية من تحديات كثيرة تستنزف حياتها، ومن أبرز التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي وتبعاته، والتي صقلت المرأة الفلسطينية ماسة فريدة تخوض ميادين الكفاح، وتسد ثغرات الوطن، لاسترداد حقوق شعبها المنكوب، وتحقيق حلم العودة والتحرير؛ علاوة على نضالها الاجتماعي الذي تخوضه للحصول على حقوقها الإنسانية، ولتحديد ما يلقى على عاتقها من واجبات في مشوارها نحو تحقيق مستقبل أفضل.

كما أن الفيلمين "آن جي كوز" و"الحالة تعبانة" للمخرجتين رهام الغزالي و دارا خضر على التوالي، فقد تطرقا لحلم راود الكثير من الشباب وهو العمل بعد التخرج والهروب من الكابوس المزعج الذي ما انفك يطاردهم وهو البطالة أي الجلوس بدون عمل والسبب كما نعرف ويعرف الجميع بسبب الحصار المفروض علينا من قبل الاحتلال والإجراءات التي يمارسها على الأرض كانت كفيلة بتحطيم أمنيات الشباب وأحلامهم إضافة إلى الانقسام الداخلي وما تبعه من مضاعفات أثرت بدورها على حياة الناس وأهمهم فئة الشباب، كذلك لا يمكن أن نغفل دور المرأة تستطيع بعلمها أن تخدم المجتمع ويكون لها بصمة لا يستهان بها في علو شأن الوطن، وكيف لا وهي من يخرج من تحت يديها أجيال من الشباب المتعلمين، وأيضا لا ننسى أن المرأة المتعلمة تكون قوية بإرادتها قادرة على خلق مجتمع قوي متماسك وقادرة على الكفاح من اجل انتزاع كامل حقوقها.

وأخيراَ فيلم "انفصال" للمخرجة أريج أبو عيد حيث تدور أحدات الفيلم عن امرأة تم تزويجها في سن مبكر من ابن عمها بالإجبار؛ وكما نعلم فإن الزواج في سن مبكر يؤدي غالبا إلى مشاكل بين الزوج والزوجة؛ بسبب عدم قدرة الطرفين تحمل المسؤولية، مسؤولية الحياة المشتركة بينهم لقلة النضج الفكري، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى الانفصال، ولكن رغم خطأ الأهل في اتخاذ مثل هكذا قرار فإنه لم يثني عزيمة هذه المرأة لأن تنهض وتتغلب على كافة المشاكل والصعوبات؛ ولتأخذ مكانتها داخل المجتمع ، وأن تكون مؤثرة فيه، وهذا ما جسده الفيلم في تفاصيله، وعلينا جميعا أن نحارب هذه الظاهرة كون أن نتائجها مدمرة للنسيج الاجتماعي الفلسطيني ولها آثار سلبية مستقبلية علينا جميعا، كذلك وجب على المجتمع أن يتحمل مسؤوليته تجاه هذا الأمر من خلال نشر الوعي عن تداعيات ومخاطر الزواج في سن مبكر من الناحية النفسية والاجتماعية والصحية على الفتاة التي تتزوج في سن مبكر.