العنف ضد رؤساء البلديات في الداخل يتفشّى .. اطلاق نار على منزل رئيس بلدية سخنين وإحراق سيارته

وطن: أقدم مجهولين الليلة الماضية على اطلاق النار تجاه منزل رئيس بلدية سخنين د. صفوت أبو ريا، وقاموا بإحراق سيارته المركونة أمام منزله، حيث تسبب الاعتداء بأضرار مادية فيما لم تقع إصابات.

ويأتي أن الاعتداء في ظل تواجد رئيس بلدية سخنين في مؤتمر في بروكسيل.

وقال النائب السابق في الكنيست مسعود غنايم:" الاعتداء على بيت رئيس بلدية سخنين صفوت أبو ريا بإطلاق النار على بيته وحرق سيارة عمل اجرامي جبان ، الاعتداء على رئيس بلدية مُنتخَب من أهل بلده ، هو اعتداء على كل البلد وأهلها الذين يمثّلهم ولذلك نقف جميعاً الى جانب رئيس البلدية ضد هذه البَلطجة ،وعلى الشرطة القبض على الفاعلين وتوفير الحماية اللازمة لكل مُنتخب جمهور".

اعتقال مشتبهين

ولاحقا تم اعتقال مشتبهين (23، 22 عاما)، من سخنين، بشبهة ضلوعهما في اطلاق النار. وتم التحقيق معهما في محطة الشرطة، وسيعرضان مساء اليوم على محكمة الصلح في حيفا للنظر في تمديد اعتقالهما.

العنف ضد رؤساء البلديات في الداخل يتفشى

الاعتداء على بيت ومركبة رئيس بلدية سخنين، يأتي ضمن سلسلة اعتداءات على رؤساء سلطات محلية عربية في الداخل المحتل. فعلى سبيل المثال لا الحصر، هذه هي الواقعة الثانية من نوعها في الأسابيع الأخيرة، اذ طال اعتداء مشابهة رئيس مجلس جديدة- المكر سهيل ملحم. كما سبق أن طال اطلاق نار بيت رئيس بلدية طمرة سهيل ذياب ومركبات كانت متوقفة أمام بيته، من ضمنها مركبة مستشاره. ولم يسلم بيت رئيس مجلس كفرياسيف شادي شويري من اطلاق النار أيضا قبل نحو شهرين، والقائمة تطول.

(بانيت)