البشير يصل قاعة المحكمة لحضور جلسة النطق بالحكم

وطن: وصل الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، اليوم السبت، إلى قاعة المحكمة في الخرطوم، لحضور جلسة النطق بالحكم عليه.

وتشهد الخرطوم منذ الصباح انتشارا عسكريا مكثفا في الطرق المؤدية لمباني القيادة العامة للجيش السوداني، بينما أغلقت وحدات من القوات المسلحة جميع الطرق المؤدية إلى مقار القيادة.

وذكرت مصادر صحفية أن "الغرض من الانتشار العسكري إغلاق الطرق التي تؤدي لمقر القيادة العامة، تحسبا لتظاهرات لأنصار حزب المؤتمر الوطني، وحزب المؤتمر الشعبي، وبعض التيارات الإسلامية الأخرى".

وكان رئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان بحث مع قيادة الجيش "مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد، وتطرق لإعلان بعض الجهات تسيير مواكب غد السبت"، موضحا أن "الاجتماع بحث خطط القوات النظامية لتأمين المرافق الاستراتيجية، والحيوية، وناشد المواطنين بالالتزام بالسلمية والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة".

(سبوتنيك)