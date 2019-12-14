غداً .. الاحتلال يبدأ المرحلة الثالثة من قطع الكهرباء عن الضفة

وطن: من المقرر أن تبدأ، يوم غد الأحد، الجولة الثالثة والصادرة من كهرباء إسرائيل من انذار قطع التيار الكهربائي عن مناطق بالضفة الغربية، من الساعة الثانية مساءً وحتى الخامسة مساءً.

وفي هذا الصدد قالت شركة كهرباء القدس: "إن الشركة ورغم كل المحاولات بالمناشدة لوقف السرقات وإيجاد الحل الملائم لموضوع التجمعات السكانية الغير ملتزمة بما

فيها مناطق ج ومناطق غلاف القدس ومخيمات الصمود الفلسطينية إلا أنه وبكل أسف ما زال الأغلبية في تلك المناطق وكأن الأمر لا يعنيه".

وأضافت: "إننا نناشد كافة الشرفاء من أبناء الوطن الحريصين على استمرار عمل الشركة بالقدس أن نقف جميعا عند مسؤولياتنا ونشدد أن هذا القطع بهذه الصورة وفي

ساعات المساء وعند الاحتياج الى الكهرباء المقصود منه هو ضرب كافة نواحي الحياة الفلسطينية والصحية والاقتصادية والمعيشية وهي مرفوضة جملة وتفصيلا، وستستمر الشركة بمطالبة المعنيين بتطبيق التفاهمات وبأسرع وقت ممكن".

وأهابت الشركة بالمشتركين أخذ الحيطة والحذر أثناء فترة الانقطاع. وتعتذر لمشتركيها الكرام عن هذا الانقطاع الذي تريد تطبيقه كهرباء إسرائيل على الشعب الفلسطيني وبموافقة الحكومة الإسرائيلية التي تمارس العقاب الجماعي على شعبنا.