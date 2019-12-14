كفر قاسم: مقتل الشاب جوهر أبو جابر في جريمة إطلاق نار

وطن: قتل الشاب جوهر أبو جابر، جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار، فجر اليوم، السبت، قرب مخبز في كفر قاسم.

ووفقًا لأنباء أوليّة، فإن ملثّمين أطلقا النار على الشاب أثناء تواجده في مخبز، ثم فرّا من المكان.

وأصيب الشاب، بحسب مصادر طبيّة، بجراح بالغة الخطورة، توفي على إثرها لاحقًا.

وبمقتل الشاب أبو جابر يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل إلى 89 قتيلا بينهم 11 امرأة منذ مطلع العام الجاري، علما بأن العام الماضي شهد مقتل 76 مواطنا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة.

(عرب 48)