تنديد بمنع الاحتلال مسيحيي غزة من زيارة الأماكن المقدسة

رام الله- وطن: دان أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة المقدسات حنا عيسى منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسيحيي قطاع غزة من زيارة الأماكن المقدسة بالضفة الغربية المحتلة.

وأكد عيسى في بيان صحفي صباح "السبت" أن ذلك يشكل انتهاكًا جسيمًا لحرية التنقل والعبادة الواردتين في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948.

وأوضح أن دولة الاحتلال تنتهك بأفعالها هذه اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية السكان المدنيين، وتنتهك البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف بما يتعلق بحرية العبادة، لأنها تمنع المؤمنين من الوصول إلى أماكن عبادتهم بحجج وذرائع واهية.

وشدد على أنه يجب على دولة الاحتلال"حسب القانون الدولي الإنساني أن تسهل وصول المؤمنين إلى بيوت العبادة.

وقال: "نحن كمسيحيين فلسطينيين نؤكد على حقنا في ممارسة عباداتنا كباقي الشعوب التي تمارس طقوسها الدينية بحرية استنادًا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948".

وكانت سلطات الاحتلال قررت منع المسيحيين في قطاع غزة من زيارة مدينتي بيت لحم والقدس المحتلتين، للاحتفال بعيد الميلاد هذا العام.