‏بهدف التخفيف على الشباب.. الخليل تطلق مبادرة للتقليل من أعباء الزواج

الخليل- وطن- ساري جرادات: ‏أطلقت مجموعة من النشطاء الاجتماعيين، ووجهاء من عشائر مختلفة في محافظة الخليل، مبادرة للتخفيف من أعباء الزواج عن كاهل الشباب، لتمكينهم من الزواج، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، ونظراً لارتفاع تكاليفه، التي تصل في بعض الأحيان إلى ربع مليون شيكل.

وأوضح الناشط الإعلامي خالد الشروف لـ وطن أن المبادرة تهدف لإلغاء بعض مراسم الزواج والتخفيف من أخرى، نظراً لعدم أهميتها ومخالفتها للعادات والتقاليد.

وأشار الشروف إلى أن بعض حفلات الزواج تصل تكلفتها إلى ربع مليون شيكل، مؤكداً تكفل رجال أعمال بتقديم هدايا لكل من يعمل على التخفيف من مراسم زواجه.

وقال الشيخ عايد الرجوب لـ وطن: المبادرة مهمة كونها تعالج العديد من المشاكل الاجتماعية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الزواج والتبذير الذي يجري فيه، والمبالغة في صرف المال على أمور ليست بالأهمية ولا تصنع سعادة أو فرح.

وطالب الشيخ رجوب أهالي المحافظة بالبدء بالتخفيض من مراسم الزواج العام القادم، والاختصار في اعداد الضيوف.

وأشاد الشاب سهير ناصر الدين بأهمية المبادرة خاصة وأنها تأتي للتخفيف عن الشباب، وإفساح المجال امامهم للزواج وبناء بيت وتكوين أسرة، بعيداً عن المغالاة في المهور.