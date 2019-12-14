موسوليني بدأ حياته السياسية عميلاً بريطانيا

وطن: كشفت وثائق سرية أن الزعيم الإيطالي الفاشي بنيتو موسوليني، حليف هتلر في الحرب العالمية الثانية، كان جاسوسا بريطانيا.

وبحسب بي بي سي فإن الوثائق، التي تم كشف النقاب عنها مؤخرا، قالت إن موسوليني بدأ عمله بالسياسة عام 1917 بمساعدة مرتب شهري من الاستخبارات البريطانية ام آي 5 قدره 100 جنيه أسبوعيا.

وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير حول هذا الموضوع أن الأمر بدا استثمارا طيبا في موسوليني الصحفي البالغ من العمر 34 عاما والذي كان يريد ضمان استمرار قتال إيطاليا إلى جانب الحلفاء في الحرب العالمية الأولى.

وأشارت الوثائق إلى أن موسوليني حوّل تحالفاته في وقت لاحق صوب هتلر ليدخل الحرب العالمية الثانية متحالفا مع ألمانيا ضد حلفائه القدامى.