محدث.. وفاة المواطن واصف حجير إثر حريق منزل بمخيم شعفاط في القدس

وطن: توفي المواطن واصف عبدالله حجير (48 عامًا) مساء السبت أثناء محاولته إطفاء حريق شبّ في منزل شقيقه في مخيم شعفاط شمالي شرق مدينة القدس المحتلة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بادئ الأمر أن طواقمها تعاملت مع إصابة خطيرة جراء حريق منزل في مخيم شعفاط بمدينة القدس، قبل أن يُعلن عن وفاته.

وأفاد شهود عيان بأن حريقًا اندلع في منزل شقيق واصف نتيجة ماس كهربائي؛ فسارع إلى المنزل لإطفاء الحريق، وخلال وجوده بالبيت شعر بالاختناق فخرج، ثم فقد الوعي.

وأضافوا أن العائلة نقلت حجير لأقرب عيادة بالمخيم، ولكنه فارق الحياة بعد دقائق، كونه مصابًا بعدة أمراض.

وأشار الشهود إلى أن سيارة الإطفاء الاسرائيلية وصلت للمنزل بعد نصف ساعة، ما أدى إلى احتراق كافة محتوياته.

والمواطن واصف حجير متزوج ولديه ستة أولاد، أكبرهم عمره 26 عامًا وأصغرهم ستة أعوام.