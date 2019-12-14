وكلاء ستروين وDS يعلنون عن إطلاق سيارة DS3 CROSSBACK الفرنسية الجديدة في السوق الفلسطينية

وطن: أعلنت شركة جروب بلس، وكلاء ستروين وDS في فلسطين عن إطلاق سيارة DS3 CROSSBACK الفرنسية والجديدة كلياً في السوق الفلسطيني، لتفتح آفاقاً واسعة في عالم السيارات الرياضية متعددة الإستخدام والتي وضعت الشركة خلاصة الخبرة الفرنسية فيها ، لتصبح بذلك الخيار الأمثل لجميع محبي السيارات الرياضية والمرفهة.

تتمتع سيارة DS3 CROSSBACK الجديدة ببعض التجهيزات القمة في الحداثة مثل كشافات Matrix-LED ، وشاشة Head-up، ومساعد الصف والسير على الطرق السريعة، والمقاعد الكهربائية، بالإضافة إلى تزويدها بجنطات مقاس 18 بوصة.

شركة DS هي علامة تجارية إنبثقت عن ستروين في عام 2015 لتصبح علامة مستقلة حيث تعتبر DS بمثابة عنوان الفخامة الفرنسية المدمجة بالأناقة والتكنولوجيا المتفوقة ، والتي ظهرت بوضوح في جميع الموديلات التي تم اطلاقها بالسوق الفلسطيني ولاقت إعجاباَ كبيراَ من محبي السيارات الرياضية والفخمة.

وضعتDS نفسها كعلامة فارقة في سوق المركبات الفارهة باستخدام آخرما توصلت له تكنولوجيا التصنيع العالمية وأنظمة الأمان ودعم السائق ، والخبرة الفرنسية بالأناقة والتصميم والتي وضعتها الشركة بكل مركباتها على حد سواء، لتصبح DS ماسة صناعة السيارات الفرنسية بامتياز .

اختارت شركة DS نخبة من مصممي فرنسا المحترفين لتصميم المقصورة الداخلية ومكوناتها في كل فئات سياراتها، فقد قام المصمم العالمي فيرناندو كاسترو، بنسج مقصورة DS3 CROSSBACK كما إختار الرئيس الفرنسي سيارات DS لتكون إحدى المركبات من بين أٍسطول الرئاسة المعتمد، بالإضافة للعديد من الشخصيات الهامة والمشهورة.

امتازت سيارة DS3 CROSSBACK بشكل عصري وجذاب للمركبة، سواء بالمقدمة التي جائت مفعمة بالقوة، أو الجانب الإنسيابي مع أيدي مخفية تميزت فيها السيارة عن المركبات الأخرى من فئتها ، أو الجهة الخلفية التي جائت مفعمة بالتصميم الرياضي المميز. أما المقصورة فجائت لتلبي كافة تطلعات وتوقعات السائق وحتى الركاب لمركبة مريحة ، امنة وسهلة الاستخدام.

من المزايا التي تتيحها "DS 3 Crossback" مقابض الأبواب الغير بارزة والتي تظهرعند وجود مالك السيارة بمحيط 1.5 متر حولها، بالأضافة إلى شاشة قياس 10.3 بوصة متعددة الوظائف يمكن تعديل تصميمها حسب رغبة السائق. أما بالنسبة للمقصورة فنلاحظ بأن جميع الكبسات صممت على شكل ماسة وذلك لتأكد للسائق بأنه قد حصل على جوهرة مميزة عند إقتنائه DS3 CROSSBACK.

زودت المركبة بمحرك حصري بسعة 1200 وقوة تعادل 155 حصان ، والذي يستعين بخدمات ناقل الحركة الأوتوماتيكي ثماني السرعات.بالأضافة لوجود خيارات متنوعة للتكييف الشخصي لسيارة DS 3 Crossback, حيث يتيح المجال للإختيار من بين عشرة ألوان طلاء للهيكل, وثلاثة ألوان طلاء للسقف, وخمسة توليفات للتصميم الداخلي بجانب المحركات ونواقل الحركة المختلفة