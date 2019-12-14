"الديمقراطية": حماس تمثل نهجًا لمواصلة طريق النضال

وطن: قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يوم السبت إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تمثل نهجًا لمواصلة طريق النضال الفلسطيني.

وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة صالح ناصر خلال مشاركته بمهرجان الذكرى الـ32 لانطلاقة حماس في مدينة غزة، ضرورة "مواصلة النضال سويًّا كتفًا بكتف لمواجهة الاحتلال وتحقيق الدولة وحق العودة".

وأضاف أن "انطلاقة حماس اليوم تمثّل نهجًا لمواصلة طريق النضال الفلسطيني".

وأعرب ناصر عن أمله بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وتحقيق مشروعنا الوطني على صعيد المقاومة بكافة أشكالها.

ودعا القيادة الرسمية الفلسطينية للضغط على الاحتلال بالمقاومة وإنجاز حق شعبنا في الدولة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، واستعادة حقوق اللاجئين وحق المصير لشعبنا.

ويوافق اليوم السبت الذكرى السنوية الـ 32 لإعلان تأسيس حركة حماس في 14 ديسمبر/ كانون أول عام 1987، التي أسسها الشيخ الشهيد أحمد ياسين، بالتزامن مع انطلاق انتفاضة الحجارة.

"صفا"