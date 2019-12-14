الخارجية الأردنية: تجديد التفويض "للأونروا" دعم لحق اللاجئين العيش بكرامة

وطن: قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ضيف الله الفايز، إنّ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، امس الجمعة، تمديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حتى 2023 يعتبر دعما لحق اللاجئين العيش بكرامة.

وأوضح الفايز "أن التصويت بأغلبية ساحقة لتجديد الولاية "للأنروا" هو إعادة لتأكيد الموقف الدولي الواضح والصريح على أهمية استمرار الوكالة في القيام بواجبها تجاة ملايين اللاجئين الفلسطينيين في المجالات التعليمية والصحية والإغاثية، ودعم لحق اللاجئين الفلسطينيين العيش بكرامة، والتي تشكل قضيتهم احدى أهم قضايا الوضع النهائي، التي يجب أن تحل وفق الشرعية الدولية، خاصة قرار الأمم المتحدة رقم (194)، ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض.