قضاء الاحتلال: نتنياهو لن يحظى بالعفو

وطن: ذكر موقع "i24 news" العبري، أن منظومة قضاء الاحتلال على يقين بأنه لا جدوى من سيناريو يُمنح فيه العفو لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في ملفات التحقيق معه في شبهات الفساد المعروفة بأسماء ملف 1000 وملف 2000 وملف 4000.

وقال الموقع، إنه وفقاً لمصادر قانونية، "فإن ثمة إمكانية للتسوية يعترف بموجبها نتنياهو بجريمة يعتبرها القانون إساءة للسمعة؛ وفي مثل هذه الحالة، لن يكون بمقدوره شغل أي منصب عام في إدارة الدولة".



وأضاف الموقع،"إن نتنياهو أبلغ المحكمة العليا بالأمس، بأنه سيستقيل من جميع مناصبه الوزارية التي شغلها وذلك في مهلة لا تتجاوز الأول من كانون الثاني/ يناير الوشيك؛ ويأتي ذلك بعدما ألمح المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت إلى نتنياهو بأنه في حال لم يستقيل من هذه المناصب الوزارية فإنه سيتعرض للإقالة منها".

