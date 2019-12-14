الرئيس: هناك إرادة سياسية ثابتة لإجراء الانتخابات وسنتغلّب على أي تحديات تواجهنا

وطن: قال الرئيس محمود عباس مساء السبت إن "هناك إرادة سياسية ثابتة لإجراء الانتخابات والتغلب على أي تحديات يفرضها أي طرف".

وأضاف الرئيس لدى لقائه مفكرين ومثقفين في شرم الشيخ شرقي مصر، إن "ديمقراطية الشعب الفلسطيني كانت ضحية للانقسام وأن الانتخابات هي مخرجنا وبوابتنا لحماية قضيتنا ووحدة شعبنا".

وأكد أن "استمرار الاحتلال بتجاهل تنفيذ التزاماته حسب الاتفاقات الموقعة، وإصراره على سياسة الاستيطان والاقتحامات والاعتقالات وهدم البيوت، والمضي بسياسة تهويد القدس المحتلة والمساس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، سينهي كل فرص السلام".

وذكر أن "زيارة فلسطين هو كسر للحصار الذي يفرضه الاحتلال والوقوف بشكل عملي وعلى أرض الواقع مع الشعب الفلسطيني، ومشاهدة الظلم الواقع عليه جراء الاحتلال واجراءاته".