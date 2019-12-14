اشتية يدعو للضغط على الاحتلال لعقد الانتخابات بالقدس

وطن: دعا رئيس الوزراء محمد اشتية السبت لممارسة ضغط دولي على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بعقد الانتخابات في القدس المحتلة، خاصة في ظل التوصل إلى اتفاق بين الفصائل الفلسطينية لعقدها.

ووفقًا لمكتب رئاسة الوزراء؛ فإن اشتية أطلع وفدًا من حزب الخضر البرلماني الألماني على "الجهود المبذولة" لضمان عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وأشار اشتية إلى أنه "لم يتم اعتقال أي مواطن على خلفية الانتماء السياسي أو رأيه، وأن حرية التعبير عن الرأي مكفولة لكافة المواطنين".

وذكر أن "الحكومة تعمل على تعزيز السياسات والتشريعات الهادفة لحماية المواطنين والصحفيين".

وكان الرئيس محمود عباس قال مساء الاثنين الماضي: "إننا ذاهبون إلى الانتخابات بعد أن وافقت عليها جميع التنظيمات"، لكنه أضاف "أنه بقي خطوة واحدة صغيرة، لكنها كبيرة، قضية القدس".

وأضاف "في عام 1996 و2006 أجرينا الانتخابات لأهل القدس في القدس ولن نقبل أن ينتخب أهل القدس في غير القدس".