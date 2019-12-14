حماس: العياش وعائلته عنوانا للمقاومة في الضفة وغزة

وطن: نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء السبت، الحاج عبد اللطيف عياش، والد الشهيد المهندس يحي عياش، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء للوطن والأمة.

وقالت الحركة "إننا اليوم إذ ننعى الحاج عبد اللطيف، نستذكر الأثر الطيب الذي أهداه لفلسطين والأمة نجله المهندس الشهيد يحيى عياش، الذي افتتح خطا جهاديا مباركا دفاعا عن شعبنا وحقوقه وردا على جرائم الاحتلال بحق شعبنا في مجزرة المسجد الإبراهيمي".

وأضافت "لقد كان لعائلة المهندس وخاصة والده ووالدته وقفات عز أثناء مطاردته وعند استشهاده، وفي موكب الوداع المهيب الذي خرج ليودع المهندس في غزة الأبية التي احتضنت العياش من ساحات الجهاد في الضفة، فكان العياش وعائلته عنوانا للمقاومة في الضفة وغزة وشهدت كل فلسطين على صولاته وبطولاته".

وختمت الحركة بيانها قائلة: "نتقدم لعائلته وأهالي بلدته رافات بأحر التعازي وندعوا الله أن يتقبل الحاج عبد اللطيف مع الشهداء والنبيين والصديقين، وأن يجمعه مع نجله الشهيد المهندس يحيى في جنان النعيم".