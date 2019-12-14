بعد فصله تعسفياً من مستشفى "جمعية بيت لحم العربية للتأهيل" ورفضها إجراء عملية له.. نقابة المحامين تستجيب لمناشدة المواطن عزام الجواريش

وطن: قالت نقابة المحامين أنه تابعت مناشدة المواطن عزام الجواريش لنقابة المحامين بالدفاع عن حقوقه ومتابعة ملفه وتكاليف علاجه.

وقالت النقابة في بيان لها، إن مجلس النقابة قام بالاتصال والتحقق اللازم، وقرر تكليف اللجنة الفرعية في محافظة بيت لحم بمتابعة ملف المواطن عزام الجواريش وتعيين محامي متخصص للدفاع عن حقوقه ومتابعة ملفه لدى كافة الجهات صاحبة الاختصاص وبالأخص الجهه المشغلة والتي قامت بإنهاء خدماته.

كما قرر مجلس النقابة المساعدة في علاج المواطن المذكور وإجراء العملية المطلوبة له وذلك كله انطلاقًا من واجبات النقابة الوطنية والأخلاقية والقانونية وللتخفيف من معاناة اهلنا وتقديم العون لكل مظلوم.

وبحسب البيان، فان نقابة المحامين بهيئتها العامة ومجلس نقابتها ستعمل على تقديم العون في كافة المجالات القانونية والإنسانية كون أن مهنه المحاماة مهنة سامية ورسالة عدل وحق قائمة على الإنسانية ومن واجبها الوقوف مع المواطن لنصرته على الحق وتخفيف معاناته.