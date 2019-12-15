اعتقال 4 مواطنين من مخيم العروب

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاحد، أربعة مواطنين من مخيم العروب شمال الخليل بينهم طفل قاصر.

وأفادت مصادر محلية أنه جرى اعتقال الشقيقيْن هاني وخالد جوابرة من منزلهما والطفل عمّار حناين من منزله والمُحرَر عماد الجندي، هذا وقد خلفت قوات الاحتلال خرابا في منازلهم في مخيم العروب شمال الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، مساء امس السبت، شابا بالقرب من حاجز الجلمة العسكري شمال شرق مدينة جنين. ووفقًا لمصادر محلية، فإن جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز أطلقوا النار باتجاه الشاب سلامة محمود سلامة قاسم (25 عاما)، أثناء تواجده بالقرب من الحاجز دون أن يتم إصابته، ثم جرى اعتقاله.

يتبع..