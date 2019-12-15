الاحتلال يعتقل أمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، شبانا مقدسيين بعد اقتحام وتفتيش منازلهم في أحياء المدينة.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة-سلوان، باعتقال قوات الاحتلال أمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور، الى جانب اعتقالها الشابين مجدي أبو غزالة وعرين زعانين.

يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت واحتجزت مطور عدة مرات، عدى عن إبعاده المتكرر عن المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة لعدة أشهر، إلى جانب تعرضه للحبس المنزلي والاستدعاءات المستمرة.