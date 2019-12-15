صلاح يحطم رقم هداف برشلونة

وطن: قاد النجم المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول، للفوز على ضيفه واتفورد (2-0)، السبت، في الأسبوع الـ17 من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح، ثنائية "الريدز"، في الدقيقتين 38، و90.

وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن صلاح رفع رصيده من الأهداف مع ليفربول إلى 84 هدفا في جميع المسابقات، متفوقا على الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم "الريدز" السابق وبرشلونة الحالي (برصيد 82 هدفا).

وأشارت إلى أن صلاح، سجل 40 هدفا في "البريميرليغ" على ملعب "أنفيلد" منذ انتقاله إلى ليفربول، متفوقا بفارق 5 أهداف عن أي لاعب آخر.

أما شبكة "أوبتا"، فقد أشارت إلى أن صلاح هز شباك واتفورد في 8 مناسبات، منذ انضمامه إلى ليفربول، وأكثر من أي فريق آخر.