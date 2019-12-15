الأسير سلطان خلوف يتنسم الحرية اليوم

وطن: قال نادي الأسير، إن اليوم الأحد موعد الإفراج عن الأسير سلطان خلوف (38 عامًا) من بلدة برقين قضاء جنين، وذلك بعد اعتقال إداري استمر قرابة الـ(6) شهور، خلاله خاض إضرابًا عن الطعام استمر لمدة (67) يومًا، وانتهى في تاريخ 22 أيلول/ سبتمبر الماضي، وعلى إثره توصل لاتفاق يقضي بالإفراج عنه اليوم.

وأشار نادي الأسير إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلوف في تاريخ الثامن من تموز/ يوليو الماضي وحولته إلى الاعتقال الإداري، وهو أسير سابق قضى أكثر من أربعة أعوام في معتقلات الاحتلال.

علمًا أنه سيتم الإفراج عنه من معتقل "مجيدو".