"الصفا الإسلامي" يخرج مجموعة من طلبة كلية الشريعة في جامعة النجاح

رام الله- وطن: احتفل مصرف "الصفا الإسلامي"، أحدث المصارف الإسلامية في فلسطين على أرض جامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس، بتخريج مجموعة من طلبة قسم المصارف في كلية الشريعة بالجامعة، ضمن دورة المصرفي الاسلامي المعتمد الدولية (CIB)، وذلك بالتعاون مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (CIBAFI) الذي يشارك المصرف في عضوية مجلس إدارته.

وحضر حفل التخرج نائب رئيس جامعة النجاح للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد السبوع، ومدير عام مصرف الصفا وعضو مجلس ادارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية نضال البرغوثي ممثلا عن المجلس العام للبنوك الاسلامية (CIBAFI) والدكتور جمال الكيلاني عميد كلية الشريعة في الجامعة والدكتورة ناريمان أبو عطوان مدير معهد برواكتيف للتدريب ، إضافة إلى عدد من أساتذة وطلبة الجامعة، هذا إلى جانب عدد من مدراء وموظفي المصرف.

واستعرضت الدورة التي استمرت على 25 ساعة تدريبة متواصلة، مجموعة من المحاور الرئيسة المتعلقة بعمل المصارف الإسلامية أهمها: النظام المصرفي الإسلامي، مزايا وخصائص الصيرفة الإسلامية، والتأصيل الإسلامي في التعاملات المصرفية، وطبيعة الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية، وقضايا التمويل الإسلامي، وعمليات الاستثمار الاسلامي، إضافة إلى الإشراف والرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية.

وعبر مدير عام مصرف الصفا الإسلامي نضال البرغوثي عن سعادته بمشاركة المصرف في توفير هذا النوع من الدورات المتخصصة لطلبة العلوم المصرفية في الجامعات بالتعاون مع(CIBAFI)، لمساهمتها في إثراء معلوماتهم وتوسيع دائرة معرفتهم، حول القضايا المتعلقة بالعمل المصرفي الإسلامي، وأصولِ وقواعدِ الصناعة المالية الإسلامية، وفقَ منهج علمي سليم وفق أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، بما يُسهمُ في تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية في فلسطين لتحقيق الشمول المالي.

وأكد البرغوثي على أهيمة هذه الدروة كونها تصدر عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية وهو هيئة مهنية دولية غير هادفة للربح، ويمثل المظلة الرسمية لجميع المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم، والتي تهدف إلى تطوير صناعة الصيرفة الاسلامية في العالم.

بدوره ثمن الدكتور محمد السبوع الجهود المتواصلة التي يبذلها مصرف الصفا الإسلامي لخدمة كافة الشرائح المجتمعية، لا سيما اهتمامه في دعم قطاع التعليم من خلال اتاحة الفرصة للطلبة بالحصول على الدورات المتخصصة في مجال الصيرفة الإسلامية، هذا إلى جانب ما يقدمه من خدمات وبرامج متطورة ومميزة لعملائه، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ومن ناحيته، أشاد الدكتور جمال الكيلاني بالدور الحيوي الذي يقوم به مصرف الصفا الاسلامي في نشر ثقافة العمل المصرفي الاسلامي في فلسطين وكذلك دعمه لبرامج تدريبية تؤهل الطلبة الجامعيين بالحصول على شهادات دولية متخصصة في العمل المصرفي الاسلامي.

يذكر أن مصرف الصفا الإسلامي أول مصرف فلسطيني يعزّز موقع فلسطين على مستوى الصيرفة الإسلامية في العالم بانضمامه لإدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية (CIBAFI) الذي يعتبر المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم ويتبع إلى منظمة التعاون الإسلامي.