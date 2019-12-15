انتشال خمسين جثة على الأقل من مقبرة جماعية في المكسيك

رام الله - وطن: أعلنت السلطات المكسيكية السبت أنها انتشلت خمسين جثة على الأقل كانت مدفونة في مقبرة جماعية عثر عليها في تشرين الثاني/ نوفمبر في ولاية خاليسكو بشمال البلاد.

وكان عثر على هذه الحفرة الجماعية في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر في مزرعة بقرية تلاخومولكو بالقرب من غوادالاخارا عاصمة ولاية خاليسكو التي تشهد أعمال عنف مرتبطة بتهريب المخدرات.

وذكرت نيابة خاليسكو أن السلطات حددت هويات 13 شخصا (12 رجلا وامرأة واحدة) حتى الآن كانت قد أبلغت باختفائهم. وتتواصل عمليات البحث لتحديد هويات وأسباب وفاة الضحايا الآخرين.

وبين الأول من كانون الثاني/ يناير و30 تشرين الثاني/ نوفمبر، أحصت السلطات 2465 جريمة قتل في الولاية التي ينشط فيها كارتل تهريب المخدرات الذي يتمتع بنفوذ قوي “خاليسكو الجيل الجديد”.