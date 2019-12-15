رسالة إلى العالم من الضحية روان أبو هواش

كتبت: تانيا كرجة

لا بد أن العنوان له عدة أوجه، لكنني أكتب عن وجه عايشته مع الضحية روان أبو هواش، إلا أنني لدوافع أخلاق المهنة لن أذكر إلا الحقيقة التي يحق لي وللعالم، وعلى وجه التحديد كل امرأة تعيش ما عاشته روان أبو هواش أن تعي بها.

في نهاية شهر اغسطس من العام الماضي حيث كنت متدربة في مجال الإرشاد النفسي في أحد مراكز الإرشاد النفسي في الخليل، قدمت امرأة يافعة طويلة وممتلئة القوام ذات ملامح طفولية باكية، وأعراض التبلد العاطفي، والاكتئاب بادية عليها، وجسدها يتحرك بثقل وبطء شديد.

جلست روان وبدأت تتحدث عن أبنائها وما جرى عن تفكك أسرتها، وتخلل حديثها جملة لا تغيب ذكراها، وكانت تعلو نبرة صوتها الباكي فيها "انا بدي اولادي، انا بظل اتخيلهم حولي!" وكان ذلك خارج غرفة العلاج، لتحديد موعد مع الضحية، لكن شكواها وبكاءها دعانا للبدء الأولي في العلاج النفسي، وقد كنت في الجلسة الأولى هذه مستمعة، ثم قمت باستلام ملف الحالة كي أتابع علاجها بنفسي في جلسات مقبلة.

أنا لن أذكر إلا مجمل الجلسات التي حدثت مع الضحية، وكانت روان في معظم الجلسات تبدي خوفها من الرجوع إلى زوجها، الذي تزوج بها زواجا مبكرا من دون تقرير مصير منها.

روان التي ولدت في عمّان، قدمت مع أهلها للعيش في دورا-الخليل حين كانت تبلغ من العمر حوالي 12 عاما، حينها أعجب بها "عادل" من أبناء عمومة أبيها، وأخذ مبادرة تقليدية للزواج بها، وقد رفضت روان ذلك، لكن ما أن بلغت روان سن 15 عاما حتى كانت متزوجة به، ضمن صفقة القدر المجهول الذي سلمت نفسها إليه، ولم تكن تعلم أن من ظلَّ ينتظرها وهي في أوج طفولتها، سيقتلها أما ثلاثينية جميلة وذكية ومتسامحة، وصبورة، وكتومة على نفسها، لكنها لم تسكت عن حق أبنائها في الحضانة.

لقد مرت روان بمراحل اضهاد وقهر جعل منها ذاتا تستوعب كل ما تتعرض له، كان إحداها ومن أواخرها حين حرق زوجها بيت زواجهم، ولم تلبث معه بعد ذلك حتى طلقها، وانقطعت سبل التواصل مع أبنائها بقرار من زوجها، الذي أهدى طفلته دورة اضطهاد شبيهة بدورة الاضطهاد التي عاشتها أمها منذ كانت طفلة مثلها، ومن غير المعروف مصيرها، وكذلك الأمر مصير البقية من أبنائها الذكور، والذين ربما سينقذهم الحصن الذكوري المنتشر في تركيبة المجتمع الفلسطيني.

أهذا ما هو مكتوب للأنثى؟ أن تقتل طفلة، مراهقة، شابة، مسنّةً، أماً، متزوجة، عزباء، مطلقة؟ وهو ما يعني أن القاتل الذي نحن معه الآن في معركة واعية، ليس لديه اعتبار لأي مكانة اجتماعية المرحلة العمرية للمرأة، فالضحية ليست روان، بل نحن جميعنا الضحية، وجميعنا علينا أن نواجه ضراوة التهديد بإنهاء الحق في الحياة، والحرمان من تقرير المصير، والمحاسبة الناجمة عن تمييز ضد الأنثى وعن توجهات دينية متطرفة، وعن بنيوية فكرية اجتماعية رثّة وهمجية من يوم ولادتها في المجتمعات البدوية مما قبل الإسلام وبعده.

وهو ما يدعوني للخلاصة بأنه ما من فكر عالج قضايا العنف والقتل الممارس بحق الأنثى، حتى نظريات حرية المرأة التي تستوردها مؤسسات تنادي بشعارات حقوق المرأة من دول رأسمالية تعاني فيها المرأة أصلا! وتدفع فيها ثمن حريتها التي تمنن بها عليها النظام البطريركي الرأسمالي العالمي، لأجل الانتفاع من المرأة في عمليات الربح السياسي والاقتصادي والاجتماعي المرتبطة ببعضها البعض.

نحن هنا في فلسطين لا نريد السلام مع المحتل بقدر ما نحتاج إلى السلام الداخلي بين فئات المجتمع أولا، لنتمكن من بناء سور منيع من وعينا امام الاحتلال.

على ما يبدو أنني استطلت في مقالتي وذهبت في تحليلي للبنيوية التاريخية والاجتماعية للعنف الممارس ضد النساء؛ لكن هذا ما كانت قد توصلت إليه روان أبو هواش خلال نقاشاتي معها، فهي صاحبة عقل محلل ومفسر ومدرك لم يأخذ من العلم الذي نتلقنه في المدارس سوى القليل، ومن سوء حظه أنه يعيش وسط حلقة من نار لم تستطع أن تتجاوزها، وظلت داخل الحلقة حتى احترقت وهي متمسكة بأولادها وابنتها الصغرى.