العدوان الاخير على غزة خلف 817 جنديا مصابا في جيش الاحتلال

وطن: كشف تقرير أصدره جيش الاحتلال، عن عدد كبير من المعاقين في صفوفه، الذي يتلقون العلاج في قسم التأهيل، وذلك خلال تكريم أقيم لهؤلاء المصابين، الذين سقطوا خلال الحروب التي شنها الاحتلال ضد العديد من الدول العربية.

وحسب تقارير إسرائيلية، فقد نقلت عن وزارة الجيش احصائية بعدد الجنود المعاقين، والمصابين بالجيش، الذين أصيبوا خلال الحروب، ولا زالوا يتلقون خدمات في مراكز التأهيل.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن وزارة الجيش لدبها حاليا سبعة وخمسون الفا ومئتان وسبعة وسبعون معاقًا، أصيبوا خلال الحروب التي شنها الاحتلال ضد العديد من الدول العربية.

ومن بين هؤلاء المصابين 590 جندياً يعانون من حالة إعاقة كاملة.

ولفت التقرير ان من بين العدد الكلي هناك 817 مصاباً، في العدوان الأخير الذي شنته إسرائيل ضد غزة صيف العام 2014.

واوضح التقرير ان حوالي 5000 من هؤلاء الجنود المعاقين، تم الاعتراف بهم كمرضى يعانون من الصدمة النفسية، بينهم 588 من الجنود الذين شاركوا في عدوان 2014.