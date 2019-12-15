المستشار أبو شرار يلتقي وفداً من جمعية رجال الاعمال الفلسطينية

وطن: التقى رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار بوفد من جمعية رجال الاعمال الفلسطينية يرأسه رئيس الجمعية المهندس أسامة عمرو.

وأطلع المستشار أبو شرار الوفد على خطة الإصلاح التي ينفذها مجلس القضاء الأعلى الانتقالي في الجهاز القضائي، مؤكداً وجود تحسن في الأداء العام ولكنه ما زال دون المأمول.

وأكد أن العمل جارٍ لاستكمال الخطة الإصلاحية فيما تبقى من مدة التفويض الممنوحة للمجلس الانتقالي قانوناً بالتوازي مع اصلاح العيوب التشريعية ورفد الجهاز القضائي بمزيد من القضاة وتشكيل محاكم مختصة للنظر في القضايا التي تكتسب خصوصيةً اجتماعية أو اقتصادية.

بدوره، أكد رئيس جمعية رجال الاعمال أن وجود قضاء عادل وفعال يعتبر اساساً لخلق بيئة استثمارية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.