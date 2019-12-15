جامعة القدس تحتفل بتسليم الشهادات للطلبة الخريجين المستفيدين من منحة رجل الأعمال حماد الحرازين

القدس- وطن: احتفلت جامعة القدس بتسليم عدد من الشهادات الجامعية للخريجين المستفيدين من منحة رجل الأعمال الفلسطيني المغترب حماد الحرازين وبتنسيق من محافظة رام الله والبيرة، المخصصة للطلبة الذين لم يستطيعوا سابقاً تسديد ديونهم والحصول على شهاداتهم الجامعية، بحضور محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، ورئيس الجامعة أ.د. عماد أبو كشك، وعدد من نواب رئيس الجامعة والخريجين والخريجات.

وأكدت د. ليلى غنام في كلمتها، أن دعم طلبة جامعة القدس اليوم هو واجب وطني لأن الجامعة ركن أساسي من العاصمة الأبدية فلسطين، مشيرة أن السيد الحرازين متشوق دائماً للعمل في فلسطين والبناء فيها، وخاصة في جامعة القدس خدمة لطلبتها ودعما لصمودها في المدينة المقدسة.

وثمنت د. غنام بصمات الحرازين ومساهماته النوعية في كافة القطاعات وفي مختلف محافظات الوطن، مشيدة بتركيزه على دعم قطاع التعليم الذي يتشبث به الشعب الفلسطيني باعتباره ضمانة حقيقية لمستقبل أجيالنا.

وأشارت د. غنام أنه وبتعليمات من فخامة الرئيس محمود عباس الذي يهتم دائما بالتعليم نعمل دائما للارتقاء بجامعاتنا وطلابنا، حيث يأتي هذا الدعم في جامعة القدس لأن الاستثمار في العقول يعزز البناء والتطوير في الوطن من خلال العمل بسلاح العلم والطموح العالي والارادة الثابتة"، مشيدة بجامعة القدس وإدارتها الحكيمة وبرامجها الاكاديمية النوعية والمتطورة.

وباركت المحافظ غنام للطلبة المستفيدين حصولهم على شهاداتهم الجامعية، متمنية لهم التوفيق في حياتهم العملية وأن تتتاح لهم الفرصة للدخول الى سوق العمل ما ينعكس ايجابا عليهم وعلى عائلاتهم.

من جانبه أعرب أ.د. عماد أبو كشك عن سعادته في رسم البسمة على وجوه الخريجين والخريجات، شاكراً رجل الأعمال الفلسطيني الحرازين، والدكتورة ليلى غنام، على هذه الجهود المباركة في خدمة طلبة جامعة القدس، والتي تأتي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، متمنياً لهم مزيداً من العطاء لخدمة المجتمع الفلسطيني، داعياً الطلبة الخريجين لمواصلة طريق الجد والاجتهاد وطلب العلم.

وأوضح أبو كشك أن رسالة جامعة القدس هي إعداد وبناء الإنسان والاستثمار بالعقول، وأن تسليم الشهادات اليوم للخريجين من خلال منحة الحرازين جاء لدعم الأسرة الفلسطينية وتعزيز صمودها وفتح آفاق جديدة للخريجين داخل سوق العمل، وبالتالي يستيطيعون التقدم ومزاولة وظائفهم بحرية ودون أية معيقات، حيث أن الجامعة تفخر بهم وتسعى لمستقبل زاهر لهم.

وفي كلمة الخريجين تم توجيه رسالة شكر لإدارة الجامعة ممثلة برئيسها أ.د. عماد أبو كشك، والدكتورة ليلى غنام، ورجل الاعمال الفلسطيني حماد الحرازين ولكل من ساهم من أجل تسليم الشهادات باعتبار جامعة القدس منارة وحاضنة مقدسية لكل أبناء الشعب الفلسطيني، كما تم التأكيد على أن هذه الخطوة هي أولى خطوات النجاح والتفوق والاندماج في سوق العمل، متمنين مزيداً من الدعم للطلبة في جامعة القدس، مشيرين إلى ما تبذله الجامعة من جهود لمساعدة الطلبة في التخرج وتقديم الدعم العلمي والمادي والمعنوي طيلة أيام الدراسة.

وفي نهاية الحفل تم توزيع الشهادات على الخريجين والخريجات في أجواء تسودها المحبة والتقدير والشعور بالعرفان والامتنان للجامعة ومحافظة رام الله والبيرة ولصاحب المنحة الحرازين