اندلاع مواجهات مع الاحتلال في رمانة غرب جنين

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، قرية رمانة غرب جنين وسط اندلاع مواجهات في محيط المدارس.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية رمانة وتمركزت في محيط تجمع المدارس، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى الى اندلاع مواجهات في المكان.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا مفاجئا على شارع جنين- حيفا، وشرعت بتفتيش مركبات المواطنين والتدقيق ببطاقاتهم الشخصية، فيما كثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات شرق جنين.